Lei ci attacca ma non smentisce E i suoi amici estremisti islamici la smascherano Fdi | Inaffidabile

Ilgiornale.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Albanese replica allo scoop de Il Giornale in merito alla sua partecipazione a un evento nella striscia di Gaza tra i cui relatori c'erano figure apicali di Hamas. A prendere posizione è Fratelli d'Italia che, partendo dall'inchiesta, interviene chiedendo all'opposizione di "aprire gli occhi" sulla relatrice speciale dell'Onu. Diversi i parlamentari del partito della presidente del Consiglio intervenuti, tra cui il vicepresidente del gruppo al Senato Marco Scurria, il deputato Giangiacomo Calovini, il vicecapogruppo alla Camera Massimo Ruspandini e il capogruppo in commissione Esteri e Difesa di Palazzo Madama Michele Barcaiuolo: "È inaffidabile", affermano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

