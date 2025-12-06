Lei ci attacca ma non smentisce E i suoi amici estremisti islamici la smascherano Fdi | Inaffidabile
Francesca Albanese replica allo scoop de Il Giornale in merito alla sua partecipazione a un evento nella striscia di Gaza tra i cui relatori c'erano figure apicali di Hamas. A prendere posizione è Fratelli d'Italia che, partendo dall'inchiesta, interviene chiedendo all'opposizione di "aprire gli occhi" sulla relatrice speciale dell'Onu. Diversi i parlamentari del partito della presidente del Consiglio intervenuti, tra cui il vicepresidente del gruppo al Senato Marco Scurria, il deputato Giangiacomo Calovini, il vicecapogruppo alla Camera Massimo Ruspandini e il capogruppo in commissione Esteri e Difesa di Palazzo Madama Michele Barcaiuolo: "È inaffidabile", affermano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Referendum giustizia, il caso del membro laico del Csm al vertice di FdI. Bignami non smentisce ma attacca: «Perché non si parla degli incontri tra Pd e toghe dell’Anm?» Vai su X
La proposta di ampliamento dei voli a #bresso arriva in consiglio regionale, ma Enac smentisce la paternità del piano - facebook.com Vai su Facebook