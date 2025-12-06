Lecce contro la sorpresa Cremonese e il pericolo Vardy | Cerchiamo continuità
LECCE – La “sorpresa” del campionato e un attaccante di razza sulla strada del Lecce, che prova a cercare continuità dopo il successo col Torino: sono tanti i temi della vigilia per mister Eusebio Di Francesco, intervenuto ai microfoni della sala stampa dello stadio “Via del Mare” prima della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Di Francesco sprona il suo Lecce: “Guai a fermarsi ora” Il tecnico: «Cremonese sorpresa assoluta. Vardy? come Inzaghi. Serve attenzione massima” - facebook.com Vai su Facebook
Lecce, Di Francesco: "Con la Cremonese cerchiamo continuità" - "Non abbiamo abbassato la guardia nonostante il successo ottenuto con il Torino. Secondo rainews.it
Serie A: Cremonese-Lecce in campo domenica alle 12.30 DIRETTA - Mi aspetto una squadra aggressiva e in grado di costruire cercando delle giocate di qualità". Segnala ansa.it
Calcio: Nicola, 'Cremonese avanti con la stessa identità' - Davide Nicola guarda alla sfida di domani contro il Lecce, in programma alle 12. Da ansa.it
Lecce: “Continuiamo con la stessa umiltà. Vardy? Mi ricorda Inzaghi” - “Non abbassiamo la guardia nonostante il risultato positivo; diamo continuità a quello che stiam ... Riporta trnews.it
Cremonese-Lecce, i convocati di Di Francesco - Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha convocato i seguenti calciatori per la gara in programma alle 12:30 di domani contro la Cremonese. Secondo leccesette.it
Cremonese-Lecce, i convocati: assente Fruchtl - Assente, come da previsioni, Gaby Jean, rientrato da un paio di settimane nel Salento dopo il lungo infortunio ma ancora impegnato nel percorso di riatletizzazione. Si legge su pianetalecce.it