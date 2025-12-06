"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 6 dicembre 2025 Ariete L'atmosfera è carica di energia, ed essendo sabato il desiderio di evasione è forte, con tutto quel fuoco nel cielo, ma la Luna, entrata durante la notte in Cancro, vi rende piu emotivi, sensibili, anche un po' suscettibili. Trovate conforto nell'ambiente domestico, in famiglia, dove tutto vi sembra più vivo e intimo, vi piace. Guardate negli occhi il vostro amore e cominciate a pensare a qualche idea per il prossimo Natale, amici, famiglia, un viaggio romantico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di sabato 6 dicembre