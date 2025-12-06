Le proposte dell' ex vicesindaco Biserna | Il ‘quid’ per il centro di Forlì? Sicurezza arte e servizi per tutti

Forlitoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ho letto i tanti interventi, tutti apprezzabili e strategici per il futuro, ma per il "subito" manca il quid. Premettiamo che, ben oltre il centro da rivitalizzare, Forlì è città valida e attiva sotto ogni aspetto, come dimostra il fatto che siamo sempre tra le prime città d'Italia per la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

L’ex vicesindaco Giancarlo Biserna presenta il suo libro - 30 nella Basilica di San Pellegrino, in via Girolamo Mercuriali 1, con la presentazione de ’L’Ultimo Libro’, scritto da Giancarlo Biserna, già vicesindaco di Forlì. Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Proposte Ex Vicesindaco Biserna