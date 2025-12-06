Le proposte dell' ex vicesindaco Biserna | Il ‘quid’ per il centro di Forlì? Sicurezza arte e servizi per tutti

"Ho letto i tanti interventi, tutti apprezzabili e strategici per il futuro, ma per il "subito" manca il quid. Premettiamo che, ben oltre il centro da rivitalizzare, Forlì è città valida e attiva sotto ogni aspetto, come dimostra il fatto che siamo sempre tra le prime città d'Italia per la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it