Un impegno concreto e fattivo che segna una svolta rispetto al passato. Ciò che è stato fatto in questi tre anni di governo Meloni per l’infanzia ha pochi precedenti rispetto al passato. Tante le cose fatte. Gli interventi per i bambini e gli adolescenti. Forte il sostegno alla genitorialità. Investimenti significativi, con 800 milioni di euro destinati alla costruzione di nuovi asili, con l’obiettivo di raggiungere una copertura più ampia, specialmente nelle aree svantaggiate, anche se ci sono state polemiche su obiettivi territoriali più bassi rispetto alle aspettative. Leggi anche Natalità, il messaggio potente di Mattarella agli Stati generali: "Bisogna aiutare la vita a sbocciare e mettere al centro le persone". 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Le politiche del governo Meloni per l’infanzia: il bilancio di tre anni di impegno concreto