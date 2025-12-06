Le parole di Meloni sulla guerra Russia – Ucraina | L’Europa deve iniziare a difendersi da sola

Metropolitanmagazine.it | 6 dic 2025

“L’Europa deve capire che, se vuole essere grande, deve decidere da sola e non dipendere da altri. Quando tu appalti la sicurezza a un altro, devi sapere che c’è un prezzo da pagare.”. Così la premier Giorgia Meloni ospite oggi del Tg La7, intervistata dal direttore Enrico Mentana. Per Washington è necessario “consentire all’Ue di stare in piedi da sola e operare come un gruppo di nazioni sovrane allineate, prendendo la responsabilità principale della propria difesa, senza essere dominata da alcuna potenza avversaria” e “porre fine alla percezione, e prevenire la realtà, di una Nato come alleanza in perpetua espansione”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

