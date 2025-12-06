Le parole di chi resta | il dolore sospeso e la nostalgia secondo Giorgia Belvisi

C’è una domanda semplice che apre un mondo: che differenza c’è tra restare e andare avanti? Da questa frattura emotiva nasce “ Le parole di chi resta ”, il nuovo libro di Giorgia Belvisi, ospite del podcast Lo Scaffale, dove ha raccontato genesi, temi e retroscena di un romanzo difficile da incasellare, sospeso tra narrativa e mappa emotiva. Un romanzo, o meglio: una mappa emotiva. Giorgia stessa ammette che le è complicato rispondere alla domanda “che genere è?”. Lo definisce narrativa, ma sottolinea come la trama sia solo una parte del lavoro: più della storia in sé, le interessa l’ introspezione, far emergere i sentimenti, i blocchi, le attese dei protagonisti. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

