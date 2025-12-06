Le opere di Sebastiano del Piombo sorprendono gli studiosi | Risultati inattesi il museo riapre a gennaio
Le tecnologie messe in campo sulla Pietà e sulla Flagellazione hanno parlato, e quello che hanno detto ha sorpreso gli stessi addetti ai lavori. Doveva essere una chiusura tecnica fino al 5 dicembre, ma il museo dei Portici non riaprirà i battenti domani, resterà chiuso fino a gennaio 2026.Non si. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
