Le ‘nozze’ col marchio del lusso | Bizzarri mette le super sneakers verso i vertici di Golden Goose

Reggio Emilia, 6 dicembre 2025 – Queste settimane sono molto calde per il mondo della moda, che assiste ad un vero e proprio valzer di acquisizioni e conseguente cambio di poltrone nei ruoli chiave delle grandi griffe. E Reggio Emilia continua a rimanere sotto i riflettori, in particolare grazie a Marco Bizzarri, noto manager di origini rubieresi che, dopo essere stato recentemente nominato nel cda della maison Armani, si appresta ad accettare un nuovo prestigioso incarico. Si fanno infatti sempre più insistenti le voci che lo vogliono come presidente del colosso Golden Goose, il gruppo italiano delle sneakers di lusso, guidato da Silvio Campara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le ‘nozze’ col marchio del lusso: Bizzarri mette le super sneakers, verso i vertici di Golden Goose

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Antonella Clerici, no alle nozze con Garrone: «Mi sono già sposata in passato. Non vedo perché io e Vittorio dovremmo rompere il nostro equilibrio» - facebook.com Vai su Facebook

Le ‘nozze’ col marchio del lusso: Bizzarri mette le super sneakers, verso i vertici di Golden Goose - L’azienda italiana dovrebbe essere acquisita dai cinesi di HongShan Capital Group entro Natale ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Per Bizzarri esce dalla crisi chi avrà il coraggio di produrre - Per Marco Bizzarri il mercato del lusso è ancora più polarizzato, ma esce dalla crisi chi avrà il coraggio di produrre ... Scrive laconceria.it

Marco Bizzarri: «Nel lusso bisogna rischiare» - «Ora è tutto quiet luxury ma il fashion e il sexy torneranno». Lo riporta milanofinanza.it

Marco Bizzarri protagonista della cover story di Genius People Magazine - Marco Bizzarri, ex Ad di Gucci ora presidente e azionista del marchio di lusso Elisabetta Franchi è il protagonista di copertina della nuova edizione (febbraio) di Genius People Magazine, il ... Si legge su adnkronos.com

A Marco Bizzarri dottorato honoris causa in moda e lusso da Uca - L'University for the Creative Arts (Uca) del Regno Unito ha conferito il dottorato honoris causa in moda e lusso a Marco Bizzarri, una delle personalità più autorevoli del panorama internazionale del ... Si legge su ansa.it