All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. C’è una scena, nella seconda puntata della quinta stagione di Stranger Things, che ha fatto emozionare gli sneakerhead di tutto il mondo, tra cui noi. Undici cammina in mezzo al caos di Hawkins e ai piedi non indossa le solite sneaker rétro da catalogo anni ’80. No, signori. Questa volta Nike le ha costruito addosso un’icona nuova, un pezzo che sta già diventando un oggetto di culto: le Field General in versione “High”, rivisitate per l'occasione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le Nike Field General High uniscono i due tormentoni del momento, Stranger Things e le sneaker da boxe