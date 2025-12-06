Le migliori serie tv del 2025 secondo il New York Times ci sono due italiane

Metropolitanmagazine.it | 6 dic 2025

Per il  New York Times  è tempo di bilanci, quelli dei consumi culturali dell’ultimo anno. Sono stati quindi pubblicati due  best of  dei migliori libri (in versione ridotta ed estesa), film e  serie TV  usciti nel  2025. A proposito delle  migliori serie  di  quest’anno: per il critico del  NYT  Mike Hale, c’è posto anche per l’ Italia. James Poniewozik e Mike Hale hanno scelto rispettivamente le migliori serie del 2025 prodotte negli Stati Uniti e le migliori serie internazionali. Tra quelle più apprezzate ce ne sono alcune note e seguite anche da queste parti, come  Scissione,  The Pitt  e  Pluribus,  e anche due produzioni italiane. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

le migliori serie tv del 2025 secondo il new york times ci sono due italiane

© Metropolitanmagazine.it - Le migliori serie tv del 2025, secondo il New York Times (ci sono due italiane)

