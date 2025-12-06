’Le luci del Giubileo’ si accendono Chiese piazze ed edifici illuminati | Il nostro sguardo verso il futuro

Si accende la città. Dalla basilica di Santo Stefano a quella di San Francesco, da San Michele in Bosco fino al policlinico Sant’Orsola. ‘Le luci del Giubileo’ trasformeranno piazze, chiese ed edifici con disegni e proiezioni, ‘giochi’ di illuminazione mappata, dal 18 dicembre a 6 gennaio. Si accenderanno all’imbrunire e andranno avanti fino a notte fonda. Il progetto, di cui QN - il Resto del Carlino è media partner, "unisce istituzioni, imprese e comunità – spiega la curatrice e ideatrice Lucia Alberghini – e offre una nuova immagine di Bologna: accogliente, luminosa e contemporanea. In un anno di rinnovato spirito collettivo, la luce diventa voce silenziosa che illumina il passato, accende il presente e apre lo sguardo sul futuro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

