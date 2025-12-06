Da Empoli alle Dolomiti nel segno dell’arte. Vette innevate e top model. Ski-chic e coolness ghiacciata. La moda - grazie a un talento di casa nostra - diventa protagonista in alta quota, conquistando Cortina d’Ampezzo con un’exhibition d’eccezione. Da oggi al 6 gennaio andrà in scena la mostra " Fashion snow ", dedicata al legame tra le passerelle e la montagna più glamour, con i momenti clou dei défilé internazionali immortalati da Giovanni Giannoni, originario di Empoli, e dalla sua fedele macchina fotografica. Un racconto visivo costruito attraverso 32 scatti del celebre fotografo di moda empolese che da oltre 30 anni, stagione dopo stagione, ha seguito e catturato le più grandi passerelle delle maison in tutto il mondo, da Milano a Parigi, da New York a Londra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le foto di Giannoni a Cortina d’Ampezzo