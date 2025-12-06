Le feste sono una tragedia A Natale apparecchio per tre Susanna è presente | Wilma Goich e il dolore per la figlia morta

“ Le feste sono una tragedia. Quando hai un dolore dentro, la festa non è festa”. Con queste parole Wilma Goic h ha descritto la sofferenza di vivere il periodo natalizio dopo la morte della figlia, Susanna Vianello, scomparsa nel 2020 a causa di un t umore al polmone. Ospite di Caterina Balivo nel salotto de “La Volta Buona”, l’artista 80enne ha parlato di come, nonostante il vuoto incolmabile, abbia trovato la forza per onorare la vita e i ricordi. La cantante ha raccontato che il periodo delle feste, per chi vive un lutto, è il più difficile in assoluto. Tuttavia, ha maturato una profonda determinazione nell’affrontarlo: “Devi fare festa lo stesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

