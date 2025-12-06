Le feste sono una tragedia A Natale apparecchio per tre Susanna è presente | Wilma Goich e il dolore per la figlia morta
“ Le feste sono una tragedia. Quando hai un dolore dentro, la festa non è festa”. Con queste parole Wilma Goic h ha descritto la sofferenza di vivere il periodo natalizio dopo la morte della figlia, Susanna Vianello, scomparsa nel 2020 a causa di un t umore al polmone. Ospite di Caterina Balivo nel salotto de “La Volta Buona”, l’artista 80enne ha parlato di come, nonostante il vuoto incolmabile, abbia trovato la forza per onorare la vita e i ricordi. La cantante ha raccontato che il periodo delle feste, per chi vive un lutto, è il più difficile in assoluto. Tuttavia, ha maturato una profonda determinazione nell’affrontarlo: “Devi fare festa lo stesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Regalare e ricevere un #libro per le feste è una tradizione tra le più gradite. Tra romanzi, gialli, graphic novel, grandi classici, fantasy o saggi, le opzioni sono virtualmente infinite. Per scegliere il libro giusto ci siamo fatti aiutare dai librai presenti alla fiera della - facebook.com Vai su Facebook
Le feste sono in arrivo e il cibo pure. Sicilia Express con Ficarra e Picone è ora disponibile. Vai su X
Wilma Goich: “Dopo la morte di mia figlia, le feste sono una tragedia. A tavola metto un piatto anche per lei” - E con le feste in arrivo, la mancanza di un pezzo importante della famiglia si fa sentire ancora di più. Riporta fanpage.it
"Ora devo comprare tre bare": dal sogno delle feste al lutto più atroce, tre figli morti in un incendio - Tre figli morti in un incendio a Kenosha, nel Wisconsin: una madre passa dal sorriso del Ringraziamento al dolore più profondo. Come scrive notizie.it
I film di Natale da vedere durante le feste: da Netflix a Prime Video a Disney+, dove trovarli in streaming - Dai grandi classici intramontabili alle commedie romantiche, passando per i cult italiani che tornano in tv ogni anno: ecco i film di Natale da vedere ... Come scrive fanpage.it
Wilma Goich il Natale senza sua figlia Susanna è un dolore devastante - Wilma Goich a La volta buona usa la parola "tragedia" per spiegare com'è il Natale da quando Susanna non c'è più ... Come scrive ultimenotizieflash.com
Natale: tutto il bello (e il brutto) delle feste - Ecco le cose belle e brutte delle feste secondo il web, raccontate con ironia e spirito green ... tuttogreen.it scrive
I film di Natale da iniziare a (ri)vedere ora per entrare nel mood - I film di Natale da (ri)vedere anno dopo anno hanno la colonna sonora delle feste e sono in grado di farci pregustare il periodo dell'anno più bello che c'è. Secondo grazia.it