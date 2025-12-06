Le entrate tributarie sono aumentate del 2 per cento rispetto al 2024

Lettera43.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel periodo gennaio-ottobre 2025, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 471.630 milioni di euro, con un aumento di 9.338 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2024 ( +2 per cento ). Lo ha reso noto il Ministero dell’Economia e delle Finanze. In particolare, le imposte dirette si attestano a 266.222 milioni (+940 milioni, pari allo 0,4 per cento) e le imposte indirette risultano pari a 205.408 milioni (+8.398 milioni, pari al 4,3 per cento). 🔗 Leggi su Lettera43.it

