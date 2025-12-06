Le undicesime elezioni europee avranno luogo probabilmente dal 7 al 10 giugno 2029 e potrebbero coinvolgere ventinove Stati membri se si avverassero le previsioni che circolano nei palazzi delle istituzioni europee e in quelli di Tirana e di Podgorica secondo cui l’Albania e il Montenegro (che ha adottato l’euro già nel 2002 con un’autonoma decisione al di fuori e contro i trattati come ha fatto anche il Kosovo) potrebbero diventare per merito membri dell’Unione europea prima di quelle elezioni, con un’accelerazione azzardata in una procedura che esige tutte le ratifiche nazionali per via parlamentare o per via referendaria nell’Unione e nei paesi candidati. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le elezioni europee del 2029 possono aprire la stagione costituente che l’Ue rinvia da anni