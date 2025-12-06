Le elezioni europee del 2029 possono aprire la stagione costituente che l’Ue rinvia da anni
Le undicesime elezioni europee avranno luogo probabilmente dal 7 al 10 giugno 2029 e potrebbero coinvolgere ventinove Stati membri se si avverassero le previsioni che circolano nei palazzi delle istituzioni europee e in quelli di Tirana e di Podgorica secondo cui l’Albania e il Montenegro (che ha adottato l’euro già nel 2002 con un’autonoma decisione al di fuori e contro i trattati come ha fatto anche il Kosovo) potrebbero diventare per merito membri dell’Unione europea prima di quelle elezioni, con un’accelerazione azzardata in una procedura che esige tutte le ratifiche nazionali per via parlamentare o per via referendaria nell’Unione e nei paesi candidati. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Scopri altri approfondimenti
? ELEZIONI EUROPEE A MILANO! ? Sono aperte fino al 6 giugno le candidature per scrutatori e presidenti di seggio. Partecipa anche tu! https://formshd2.comune.milano.it/rwe2/module_preview.jsp?IUQOID=0&IURTLGY=schemadata&IUROT - facebook.com Vai su Facebook
Il caso democratico delle liste europee, un anno dopo le elezioni del 2024 - A oltre un anno dal voto del 2024, cinque eurodeputati ed ex deputati di PPE, S&D e Renew rilanciano la proposta delle liste transnazionali A oltre un anno dalle elezioni europee del giugno 2024, un ... Secondo quotidiano.net