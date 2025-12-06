Le dieci migliori aziende di Firenze | ecco la classifica e i loro ricavi annuali

Firenze, 6 dicembre 2025 – Come ogni anno, ecco la classifica delle 500 migliori aziende di Firenze. Con un focus anche sulla top ten, dove troviamo nomi di primo piano. Con il primo posto che viene confermato dalla Nuovo Pignone. Questo e molto altro è emerso nell’incontro organizzato da PwC Italia, in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze, per il suo settimo anno illustrato alle Serre Torrigiani. Un elemento in particolare è centrale per le aziende: reinventarsi, stare al passo con i tempi. “La reinvention non è sinonimo di innovazione incrementale – la filosofia dei partner di PwC Francesco Forzoni e Alessandro Parrini –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le dieci migliori aziende di Firenze: ecco la classifica e i loro ricavi annuali

