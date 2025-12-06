Le cucine a gas rilasciano biossido di azoto oltre la soglia di sicurezza dell’OMS | il nuovo studio
Un nuovo studio della Stanford University esamina l’impatto delle cucine a gas sulla qualità dell’aria in casa e rileva che il biossido di azoto (NO2) può superare rapidamente la soglia di sicurezza indicata dall’OMS. 🔗 Leggi su Fanpage.it
