Sta affermandosi la “pace a pezzi” ai quattro angoli del mondo, anche se le dinamiche degli equilibri mondiali continuano a essere interpretate attraverso uno schema conflittuale. Ne risente anche la nota pastorale proposta dall’assemblea dei vescovi italiani, Educare a una pace disarmata e disarmante. Il documento, in 34 pagine, riprende le parole pronunciate da Papa Leone XIV all’inizio del suo pontificato, per poi esaminare il contesto attuale e le sue radici, esplorare i principali riferimenti biblici e magisteriali, indicare alcune prospettive di pensiero e di azione, non prima di aver evocato il «crinale apocalittico» intravisto da Giorgio La Pira. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Le contraddizioni e i modelli datati dei vescovi italiani su islam ed ebrei