le celebrazioni del centenario luciano caldari sessanta quadri raccontano la storia di un artista

Morelli Il 13 dicembre 1925 nasceva a Savignano sul Rubicone Luciano Caldari, pittore che conquistò una fama che andò oltre i confini nazionali e che, insieme aa Alberto Sughi e a Giovanni Cappelli, diede vita a un movimento conosciuto come ‘scuola cesenate’ per una sorta di cifra stilistica che accumunava i tre pittori ed ebbe un notevole riscontro sia di critica che di pubblico. Il 13 dicembre 2025, esattamente cent’anni dopo, sarà inaugurata al Palazzo del Ridotto una mostra antologica. Sarà la seconda mostra dopo l’improvvisa morte di Caldari, avvenuta il 23 dicembre 2012 nella sua casa sui colli di Cesena: la prima fu organizzata nel 2014, ma in spazi non adeguati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

