le assicurazioni erano farlocche ignari automobilisti multati in due sono finiti nei guai per trutta

Di truffa devono rispondere i titolari di una attività di pratiche automobilistiche accusati di aver intascato i soldi che clienti versavano loro per la sottoscrizione di polizze di assicurazione. Sono quattro le persone che hanno denunciato l’agenzia e si sono costituite parte civile, assistite dall’avvocata Saveria Tarquini, mentre gli imputati comparsi davanti al tribunale di Ascoli sono difesi dall’avvocato Nazario Agostini. Il primo caso contestato dalla Procura risale al 14 marzo 2023 quando una donna ha sottoscritto una polizza assicurativa per il proprio mezzo della durata di un anno pagando 380 euro di premio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

