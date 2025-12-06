Le 4 serate dell’operazione Smart Controllati in 1.351 ritirate 7 patenti

Controlli su 1.351 persone, 7 patenti ritirate e 2 veicoli rubati recuperati. Questo il bilancio delle quattro serate di venerdì e sabato del 21 e 22 e del 28 e 29 novembre nell’ambito del progetto “ SMART 2025 – Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio ”, promosso da Regione Lombardia. Capofila il Comune di Monza, coinvolti anche la polizia provinciale e le polizia locali di Arcore, Biassono, Lissone, Seregno, Triuggio e Verano Brianza. Complessivamente sono stati controllati 1.215 veicoli, con 167 verbali per violazioni al Codice della Strada e 14 fermi o sequestri. Significativa l’attività di prevenzione legata all’abuso di alcol alla guida: 614 conducenti sono stati sottoposti ad alcoltest e 7 sono risultati positivi, con conseguente ritiro immediato della patente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

