Recenti sviluppi nel settore dell’intrattenimento digitale stanno rivoluzionando le dinamiche di proprietà e distribuzione dei principali franchise cinematografici. La recente acquisizione di Warner Bros. da parte di Netflix rappresenta un punto di svolta, con implicazioni significative per la gestione delle schiere di proprietà intellettuali più popolari. Questo intervento analizza le conseguenze di questa operazione, analizzando le principali franchise coinvolte e le prospettive future nel panorama dell’intrattenimento streaming. l’acquisizione di Warner Bros. da parte di Netflix: impatti sulla library cinematografica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Le 10 più grandi serie di film di netflix ora possedute dopo l'accordo con warner bros