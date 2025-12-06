Le 10 migliori aziende di Bologna | ecco la classifica

Ilrestodelcarlino.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Top 500 Bologna: torna sul finire dell'anno per la quindicesima edizione l'analisi di PwC Italia, Università, Ordine dei dottori commercialisti e Associazione Alumni Economia e Professione. Tra sorprese e new entry, ecco la fotografia delle realtà più grandi del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

le 10 migliori aziende di bologna ecco la classifica

© Ilrestodelcarlino.it - Le 10 migliori aziende di Bologna: ecco la classifica

Altri contenuti sullo stesso argomento

10 migliori aziende bolognaLe 10 migliori aziende di Bologna: ecco la classifica - Top 500 Bologna: torna sul finire dell'anno per la quindicesima edizione l'analisi di PwC Italia, Università, Ordine dei dottori commercialisti e Associazione Alumni Economia e Professione. Riporta ilrestodelcarlino.it

10 migliori aziende bolognaSesto posto: Coesia Spa, packaging ad alta innovazione - Coesia Spa è un gruppo di aziende specializzato in soluzioni industriali e di packaging ad alta innovazione con sede a Bologna. Da ilrestodelcarlino.it

Emilia-Romagna, quali sono le migliori aziende dove lavorare: nella classifica delle prime 450 c'è Granarolo sul podio - A sancirlo è la classifica «Italy’s best Employers 2026», che vede i colosso lattiero- Lo riporta corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: 10 Migliori Aziende Bologna