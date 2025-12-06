L' azienda brianzola che ha ricoperto d' oro le scarpe di Marcell Jacobs e i vestiti di Dolce e Gabbana

Fra gli ultimi lavori che gli sono stati commissionati c'è il celebre obelisco di piazza Cinque Giornate a Milano, simbolo del Risorgimento milanese, e in particolare la stella che si trova in cima al monumento, che guida la speranza è che tornata a brillare come non mai. Grazie alle sue sapienti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondisci con queste news

L'azienda brianzola con sede a Seregno acquisisce il produttore basco fondato nel 1941. L'operazione punta a creare una filiera integrata tra produzione e distribuzione nel settore della mobilità sostenibile su due ruote, con particolare focus sui mercati spagn - facebook.com Vai su Facebook

L'azienda brianzola che ha "ricoperto" d'oro le scarpe di Marcell Jacobs e i vestiti di Dolce e Gabbana - Chi guida la storica azienda che da 80 anni è una delle realtà imprenditoriali che "fanno la differenza". Lo riporta monzatoday.it

L’azienda brianzola (con un fatturato da 320 milioni) che produce il 75% dell'energia da sé - La novità green di Rovagnati che ha annunciato il nuovo passo nel percorso di transizione energetica: potenziato l’impianto fotovoltaico di Villasanta ... Scrive monzatoday.it