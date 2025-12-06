L’avversario di turno Tanti ‘doppi ex’ Il portiere Giusti è il più recente
Tanti i precedenti nella storia tra Robur e Montevarchi ma anche i doppi ex non sono pochi. Nel passato recente troviamo l’ivoriano Achy, il mediano Picchi, il difensore Franco mentre nel passato Antonio Arcadio, che poi da quelle parti ha scelto di vivere e il portiere Paolo Mancini, protagonista della storica promozione dalla C1 alla B del 992000 proprio insieme ad Arcadio. Nella rosa attuale dell’Aquila Montevarchi c’è l’estremo difensore Giusti, gli ultimi due anni titolare nella Robur e non confermato per la volontà di puntare su un portiere under e il senese Cecconi, ex Poggibonsi e Badesse e cresciuto nelle giovanili della Robur. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
