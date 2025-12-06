Lavoro usurante dentro al porto Danni alla schiena dalle vibrazioni

La Spezia, 5 dicembre 2026 – Da mesi l’ interrogazione al ministero del Lavoro – presentata dalla deputata spezzina Maria Grazia Frijia proprio a seguito di un articolo pubblicato da La Nazione – è senza risposta. Nel frattempo, si moltiplicano le sentenze del tribunale della Spezia sulle richieste di indennizzi per danni biologici da parte di lavoratori portuali che per anni hanno lavorato nei piazzali portuali, spostando i container da una parte all’altra del terminal. L’ultima in ordine di tempo è quella pronunciata pochi giorni fa dal giudice Marco Viani a seguito dell’affondo giudiziario presentato da un lavoratore rallista di 46 anni, attraverso l’avvocato Luigi Maggiani, che ha chiesto e ottenuto un indennizzo del danno biologico per le patologie della colonna vertebrale causate dal lavoro svolto a bordo dei mezzi porta contenitori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavoro usurante dentro al porto. “Danni alla schiena dalle vibrazioni”

Approfondisci con queste news

Stasera ore 20,30 a @RadioROMA da @anderboz parliamo delle novità sul lavoro usurante degli operatori #Ama sui sistemi di raccolta e dei dispositivi consigliati dall' @inail_gov @Sabrinalfonsi @ErMejoSindaco @gualtierieurope @GiuseppeRoma977 @L Vai su X

Gratteri: “Ascoltate gli studenti, ma non diventate psicologi. Siete insegnanti. Già il vostro è un lavoro usurante” https://www.orizzontescuola.it/gratteri-ascoltate-gli-studenti-ma-non-diventate-psicologi-siete-insegnanti-gia-il-vostro-e-un-lavoro-usurante/ - facebook.com Vai su Facebook

Il lavoro usurante. Carrellista del porto risarcito dall’Inail per l’ernia discale - Lavora dalla fine degli anni Ottanta come carrellista in Lsct, spostando container da una parte all’altra del terminal. Si legge su lanazione.it

“Un lavoro usurante”. Carrellista risarcito: un’interrogazione al ministero del Lavoro - La Spezia, 17 marzo 2025 – La notizia del risarcimento per danno biologico ottenuto da un carrellista del porto vittima di un’ernia discale provocata da decenni di lavoro gravoso a bordo di gru e ... Da lanazione.it

La Uiltrasporti della Spezia: “Riconoscere come usurante il lavoro portuale” - La Spezia – «Vedere riconosciuto il lavoro portuale come usurante» e «dare il via al fondo di solidarietà». Da ilsecoloxix.it

Peschereccio mazarese alla deriva, i sindacati: “Lavoro in mare venga riconosciuto come usurante” - I segretari generali di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Trapani, Giovanni Di Dia, Massimo Santoro e Leonardo Falco, intervengono in seguito alla notizia ... Riporta itacanotizie.it

Incidente mortale sul lavoro al porto, otto indagati - Si chiude con la notifica di otto avvisi di garanzia l’inchiesta sull’incidente mortale sul lavoro avvenuto nel porto di Taranto nel luglio di due anni fa che costò la vita all’operaio tarantino ... Segnala quotidianodipuglia.it

Trasporto aereo: Ugl, depositate migliaia firme su lavoro usurante - “Con grandissima soddisfazione, nella giornata odierna, abbiamo depositato le migliaia di firme delle lavoratrici e dei lavoratori del trasporto aereo, che hanno sostenuto ... iltempo.it scrive