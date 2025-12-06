Lavoro le logistiche cercano lavoratori | al Job Day di Lodi si presentano in 145
Lodi – Settore logistico lodigiano, in 145 aspirano a farne parte e affollano la giornata dedicata all’incontro tra domanda e offerta. La Provincia si fa trovare al passo con i tempi e organizza un punto di incontro tra le imprese che cercano dipendenti e chi vuole mettersi in gioco. Al Job Day della logistica gli aspiranti lavoratori erano uomini e donne di tutte le età, residenti in provincia ma non solo. Si sono detti motivati e pronti a darsi da fare. All’iniziativa hanno aderito le aziende Stef Italia, Innocenti Depositi, Alitrans, Flay e l’agenzia Logical Job, specializzata proprio nel settore logistico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
