Lavori pubblici assessori riuniti Brindisi e aneddoti in Comune E foto ricordo appese al muro
GROSSETO Cercare di ricostruire ciò che è successo, tutto quel che è stato modificato in quasi sessant’anni. Non sono stati pochi i cambiamenti che ha vissuto Grosseto. Di assetto ed immagine, dovuti ai progetti dei Lavori Pubblici. Ad essere autori di questo cambiamento sono dodici assessori che si sono susseguiti negli anni. A partire da Alessandro Campana, Silvano Signori e Rosario Ginanneschi, compianti e venuti a mancare da anni, per poi passare a Aldo Tonini, Giuseppe Toscano, Aldo Falconi, Andrea Agresti, Mario Lolini, Maurizio Frosolini, Riccardo Megale e l’attuale assessore Riccardo Ginanneschi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L’intervista all’assessore ai Lavori Pubblici Elisa Marinelli - facebook.com Vai su Facebook
In Gazzetta Ufficiale la modifica al procedimento per il rilascio del permesso di costruire che riguarda il silenzio assenso sugli immobili vincolati. Ecco cosa cambia @LavoriPubblici lavoripubblici.it/news/silenzio-… Vai su X
Lavori pubblici, assessori riuniti. Brindisi e aneddoti in Comune. E foto ricordo appese al muro - Tonini: "Ai miei tempi più possibilità, nati molti impianti sportivi". Come scrive lanazione.it
Veroli – Nuovi fondi per la crescita: l’assessore Simonelli annuncia due finanziamenti per il Centro per l’impiego e la sistemazione delle strade - Programma triennale delle opere pubbliche, ieri il sì del Consiglio comunale alla revisione: avanti tutta per l'Amministrazione Caperna ... Scrive tunews24.it
Assessore Lavori pubblici. Stop al legale Mascheroni - La partita per la successione all’assessorato a Lavori pubblici e Patrimonio è iniziata con una frenata inattesa. Come scrive ilgiorno.it
Commissioni riunite 8ª (Ambiente, lavori pubblici) e 9ª (Industria e agricoltura) - Ufficio di Presidenza, Senato della Repubblica - Commissioni riunite 8ª (Ambiente, lavori pubblici) e 9ª (Industria e agricoltura) - Riporta radioradicale.it
Muzi al sociale, Sanguigni ai lavori pubblici: San Benedetto, il rimpasto degli assessori è atteso per oggi - Dopo l’entrata in maggioranza da parte di Forza Italia e l’uscita del gruppo di Viva San Benedetto, ora si attendono le nomine nell’esecutivo. Segnala corriereadriatico.it
Lavori pubblici, 5 milioni per le strade danneggiate dalle alluvioni. L'Assessore Saiu: "Bene le nuove risorse, rafforzato il dialogo con il Governo" - Cagliari, 28 settembre 2023 – “Bene lo stanziamento di nuove risorse per gli interventi sulla viabilità nei territori colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi scorsi. Scrive regione.sardegna.it