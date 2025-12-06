GROSSETO Cercare di ricostruire ciò che è successo, tutto quel che è stato modificato in quasi sessant’anni. Non sono stati pochi i cambiamenti che ha vissuto Grosseto. Di assetto ed immagine, dovuti ai progetti dei Lavori Pubblici. Ad essere autori di questo cambiamento sono dodici assessori che si sono susseguiti negli anni. A partire da Alessandro Campana, Silvano Signori e Rosario Ginanneschi, compianti e venuti a mancare da anni, per poi passare a Aldo Tonini, Giuseppe Toscano, Aldo Falconi, Andrea Agresti, Mario Lolini, Maurizio Frosolini, Riccardo Megale e l’attuale assessore Riccardo Ginanneschi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori pubblici, assessori riuniti. Brindisi e aneddoti in Comune. E foto ricordo appese al muro