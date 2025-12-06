Lavori per il nuovo viale Ceccarini parcheggi gratis in centro per favorire lo shopping natalizio

Per agevolare l’arrivo dei visitatori e gli acquisti natalizi in centro e mitigare i disagi legati al cantiere di viale Ceccarini, la giunta comunale di Riccione introduce una misura straordinaria: in alcune giornate di dicembre la sosta nelle aree finora regolate con parcometri sarà. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondisci con queste news

I lavori saranno completati entro fine 2026: il nuovo ponte sarà "montato" sul precedente, che poi verrà smantellato. Sarà garantito subito un collegamento con la Destra Adige - facebook.com Vai su Facebook

In attesa di tornare con i loro bimbi nella casa nel bosco a lavori di sistemazione ultimati, papà e mamma ricevono le chiavi per un nuovo tetto, messo a disposizione gratuitamente da alcuni vicini dal cuore d’oro. Grazie! Andiamo avanti tutti insieme finché que Vai su X

Cantieri in viale Ceccarini. Parcheggi gratuiti per nove giornate di dicembre - Per agevolare l’arrivo dei visitatori e gli acquisti natalizi in centro e mitigare i disagi legati al cantiere di viale Ceccarini, la giunta comunale di Riccione ha disposto che in alcune giornate di ... msn.com scrive

Riccione, il viaggio al nuovo Spazio Tondelli: “A marzo si riapre” - Lo Spazio Tondelli è il nuovo polo culturale e centro polifunzionale di Riccione, situato in posizione centrale tra viale Ceccarini e viale Don Minzoni. Da chiamamicitta.it

Riccione, rinasce lo Spazio Tondelli: lavori quasi ultimati - Lo Spazio Tondelli è il nuovo polo culturale e centro polifunzionale di Riccione, situato in posizione centrale tra viale Ceccarini e viale Don Minzoni. Da msn.com

Il futuro culturale di Riccione: il nuovo Spazio Tondelli aprirà nel 2026 - La tredicesima tappa di “Riccione cambia: un viaggio nei cantieri per scoprire la città del futuro” ha portato questa mattina (4 dicembre) la sindaca Daniela Angelini, insieme alla giunta, ai ... Riporta altarimini.it

Lunedì partono i lavori in viale Ceccarini. Tutte le fasi del cantiere fino a maggio - Conto alla rovescia per la partenza del secondo stralcio del cantiere lungo viale Ceccarini: lunedì partiranno i lavori. Secondo ilrestodelcarlino.it

Lavori al via in viale Ceccarini. Il Comune ascolta i negozianti - Massima apertura da parte dell’amministrazione comunale nei confronti degli esercenti di viale Ceccarini per pianificare le varie fasi del cantiere. Riporta ilrestodelcarlino.it