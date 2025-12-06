Lavori per il nuovo viale Ceccarini parcheggi gratis in centro per favorire lo shopping natalizio

Riminitoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per agevolare l’arrivo dei visitatori e gli acquisti natalizi in centro e mitigare i disagi legati al cantiere di viale Ceccarini, la giunta comunale di Riccione introduce una misura straordinaria: in alcune giornate di dicembre la sosta nelle aree finora regolate con parcometri sarà. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

