Lavori nelle gallerie un' altra chiusura straordinaria in autostrada

Nuovi lavori in due gallerie in autostrada causeranno la chiusura notturna di un tratto di A23 nei prossimi giorni. Consisteranno nell'ispezione e manutenzione dei tunnel di Lago Sud, nei pressi di Trasaghis, e Mena Sud, vicino a Cavazzo Carnico. La chiusura, in direzione Udine, è prevista nella. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

