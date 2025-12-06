Lavoratori Ikea in sciopero

: partecipazione massiccia negli stabilimenti di tutta Italia e in centinaia hanno manifestato a Carugate, davanti alla sede legale e amministrativa della multinazionale del mobile svedese. Filcams . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Lavoratori Ikea in sciopero

Massiccia adesione alla giornata di sciopero nazionale indetta da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. Centinaia di lavoratrici e lavoratori da tutta Italia hanno raggiunto Carugate per la manifestazione davanti alla sede milanese della multinazional

Presidio dei lavoratori Ikea a Campi: «Contratto fermo dal 2019, l'azienda peggiora le condizioni»

Lavoratori Ikea in sciopero, il presidio nazionale a Carugate - Tra le ragioni della protesta: la ripresa del confronto sull'integrativo aziendale, scaduto da quasi 10 anni; le condizioni di lavoro dei neoassunti, il premio di produzione per l'anno 2025

Sciopero all'Ikea, lavoratori in corteo tra gli scaffali: "Un'ora di lavoro non raggiunge il costo di un tavolino che dentro è di cartone" - Lavoratori in corteo tra gli scaffali a Carugate: "Con 30 ore part-

Lavoratori di Ikea in sciopero: "Contratto scaduto da 6 anni e sistema premi inaccettabile" - Filcams, Fisascat e Uiltucs: "Rifiuto di definire anche elementi economici già condivisi, come le maggiorazioni domenicali e il trattamento della malattia"

Sciopero Ikea 5 dicembre: le motivazioni della protesta e cosa succede a lavoratori e negozi - Lo sciopero Ikea del 5 dicembre 2025 indetto unitariamente dai sindacati confederali per il mancato rinnovo del Contratto integrativo aziendale e per un

Lavoratori Ikea in sciopero e presidio: "Anni senza rinnovo del contratto" - Il contratto è scaduto nel 2019, per questo motivo Filcams Cgil e Uiltucs hanno proclamato per la giornata odierna uno sciopero nazionale di tutti i lavoratori

Ikea, sindacati: adesione massiccia alla giornata di sciopero, i lavoratori non arretrano - "Massiccia adesione" alla giornata di sciopero dei lavoratori Ikea: in centinaia, da tutta Italia, hanno raggiunto Carugate per la manifestazione