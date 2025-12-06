I virologi da anni spiegavano che l’ influenza aviaria (con i suoi diversi ceppi) correva il rischio di diventare un problema di salute globale. L’ Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha confermato il primo caso umano al mondo di infezione da virus dell’influenza aviaria A( H5N5 ), identificato negli Stati Uniti in un adulto con patologie pregresse residente nello Stato di Washington. L’uomo, ricoverato all’inizio di novembre per una malattia severa, è morto il 21 dello stesso mese. Il caso rappresenta una nuova evoluzione dell’ecosistema influenzale globale, in un momento segnato da una circolazione estremamente intensa dei virus H5 altamente patogeni tra uccelli selvatici, pollame e, più recentemente, mammiferi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’aviaria “raddoppia”: dopo il ceppo H5N1 ora anche l’H5N5 contagia gli umani: primo decesso negli Usa. Epidemie “senza precedenti” nei volatili