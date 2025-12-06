Lavi le lenzuola a 60°? Stai facendo un errore che può costarti caro
Se quando lavi le lenzuola imposti automaticamente la lavatrice a 60 gradi, pensando di ottenere un’igiene perfetta, devi sapere che stai commettendo un doppio errore che danneggia sia i tuoi capi che il tuo portafoglio. Gli esperti del settore tessile sono chiari: per la maggior parte delle lenzuola in fibra naturale, come il cotone (raso, flanella o cotone classico), la temperatura massima da non superare è di 40°C. Ma perché questa differenza è così importante? La risposta sta nel modo in cui le fibre reagiscono al calore. Quando il cotone viene esposto a una temperatura troppo alta, le sue fibre si restringono e si accorciano, causando il restringimento del tessuto. 🔗 Leggi su Cultweb.it
