Lautaro parole finite | con il Como possono arrivare altri due record

Lautaro. Lautaro Martinez si avvicina a un traguardo simbolico della sua carriera in Serie A. L’attaccante dell’ Inter è pronto a raggiungere la 150ª partecipazione attiva nel massimo campionato, sommando gol e assist: un percorso costruito con continuità, che oggi parla di 121 reti e 28 passaggi decisivi. Numeri che certificano il peso specifico del nell’attacco nerazzurro stagione dopo stagione. La prossima sfida contro il Como aggiunge un ulteriore elemento di interesse. I lariani sono infatti una delle pochissime squadre affrontate da Lautaro in Serie A senza riuscire ancora a segnare. Un’anomalia statistica che potrebbe essere cancellata già oggi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

"Lautaro Martínez, lo sapete io, io ho un debole per questo giocatore, ma proprio un debole anche ieri a Gala del Calcio dice cinque parole, non ride mai, ma è il suo bello, la serietà, giocatore serio. Florenzi ha detto una cosa bellissima al club, molto bravo Fl - facebook.com Vai su Facebook

Volata scudetto, Inter tra Como e Psg col rebus Lautaro - Venerdì sera i nerazzurri saranno di scena a Como per tenere accesa una flebile speranza scudetto: per restare ... Scrive ansa.it

Milan: la buona notizia su Leao. Inter: l’effetto Lautaro e le parole di Dimarco. Juve: la solita grancassa (e il lavoro di Tudor). Napoli: De Bruyne e un’immagine ... - Il rigore non assegnato al Pisa per fallo di mano limpido, evidente, esemplare e così via resta un mistero senza soluzione. Riporta tuttomercatoweb.com

Inter, le ultime verso il Como: Lautaro e Frattesi verso la panchina. Pavard e Zielinski… - L’Inter di Simone Inzaghi è a due partite da chiudere la stagione con altrettanti trofei. Si legge su gianlucadimarzio.com

Lautaro Martinez scoppia in lacrime prima della fine di Como-Inter, è la resa: poi fa il capitano - Il bomber e capitano dell'Inter nel finale del match contro il Como si è lasciato andare alle lacrime. Si legge su fanpage.it

Inter, buone notizie da Lautaro e Frattesi: puntano il Como - Questa mattina il capitano e il centrocampista dell’Inter hanno lavorato parzialmente con i compagni, nella seduta guidata da ... Come scrive tuttomercatoweb.com

Como-Inter, Lautaro Martinez come sta? Le ultime sull'argentino, Inzaghi lo vuole al top per la finale di Champions - Lazio, esultando da capitano vero ai gol di Bisseck e Dumfries ma disperandosi per la doppietta di Pedro, l’attaccante ... Si legge su ilmessaggero.it