Lautaro Martinez e Nico Paz | un duello di numeri 10 argentini! Le ultime sulla coppa di talenti

Inter News 24 Lautaro Martinez e Paz, sfida tra talenti argentini a San Siro! Il legame tra i due: dalla nazionale alla casacca nerazzurra a Milano. La sfida contro il Como non sarà solo un confronto tra due squadre di Serie A, ma anche un duello tra due numeri 10 argentini: Lautaro Martinez e Nico Paz. Mentre Lautaro è ormai un pilastro dell’Inter, Paz è il giovane talento che sta facendo parlare di sé con le sue prestazioni in Serie A, vestendo la maglia del Como. Il 19enne, considerato uno dei migliori talenti dell’ Under 21 argentina, è già destinato a tornare al Real Madrid nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

