Inter News 24 Lautaro Martinez, l’arte della rete continua: il centravanti argentino dei nerazzurri è alla ricerca della 30esima rete in Serie A. Lautaro Martinez ha iniziato la sua avventura in Serie A da giovanissimo, con un colpo di testa spettacolare nella sfida contro il Cagliari il 29 settembre 2018, quando ancora non sapeva nemmeno pronunciare la parola “ciao”. Quella prima rete, segnata da un talento innato e da un opportunismo straordinario, è rimasta nella storia del suo cammino calcistico. Da quel momento, il Toro ha collezionato una lunga serie di gol, diventando uno dei protagonisti indiscussi dell’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Martinez: alla ricerca del 30° gol in Serie A! Le condizioni del capitano argentino

San Siro attende la sfida albiceleste tra Lautaro Martinez e Nico Paz. Il Como, assieme al Milan, è la squadra con meno sconfitte in questa Serie A, ma contro l'Inter non segna dal 1989: cinque incontri, altrettante sconfitte e zero gol all'attivo.

GGDC2025 Questa la magnifica #Top11 della #SerieA 2024/25 Mile Svilar Federico Dimarco Amir Rrahmani Alessandro Bastoni Denzel Dumfries Nicolò Barella Scott McTominay Tijjani Reijnders Lautaro Martinez Moise Kean Mateo Retegui #GranGalàD Vai su X

La FIGC cerca l’audio della presunta bestemmia di Lautaro Martinez: è ancora a rischio squalifica - La procura federale ha aperto un’indagine sulla presunta espressione blasfema pronunciata da Lautaro Martinez ed è alla ricerca dell’audio: cosa rischia l’attaccante dell’Inter. Come scrive fanpage.it

Presunta bestemmia in campo, bufera su Lautaro: Figc alla ricerca dell'audio incriminato - Non accenna a diminuire l'eco delle polemiche riguardanti la presunta bestemmia proferita da Lautaro Martinez nel finale dell'incontro all'Allianz Stadium di Torino che ha visto di fronte la sua Inter ... Come scrive ilgiornale.it

Lautaro Martinez, l'audio lo inchioda: ha bestemmiato. Col Genoa non avrebbe dovuto giocare (e a Napoli sono furiosi) - Ieri mattina è arrivato finalmente un audio chiarissimo, ora arriverà anche il deferimento, a meno che non ci sia prima un ... Riporta ilmessaggero.it

Juve-Inter, trovato l'audio della bestemmia di Lautaro Martinez: cosa può succedere - La procura federale della Figc è in possesso del video, con relativo audio, della bestemmia che sarebbe stata pronunciata dal capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, al termine di Juventus- Scrive tg24.sky.it

Lautaro rompe il silenzio e si ritrova in linea con Marotta: “Stagione dell’Inter comunque positiva” - Lautaro Martinez ha rotto il silenzio che durava dallo scorso 31 maggio, giorno della disfatta dell’Inter in Champions League. Si legge su fanpage.it