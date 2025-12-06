Lautaro Martinez a DAZN | Abbiamo dimostrato tutta la nostra forza Critiche? Sto imparando a gestirle

Inter News 24 Lautaro Martinez, capitano nerazzurro, ha celebrato la vittoria e il suo 164° gol con la casacca nerazzurra! Le statistiche del numero 10. Al termine della netta vittoria contro il Como (4-0), il capitano dell’ Inter, Lautaro Martinez, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. DIMOSTRAZIONE – «Oggi abbiamo dimostrato tutta la nostra forza, il Como è una squadra fortissima, ha giocatori giovani e con qualità, hanno un allenatore che propone un bel gioco. Oggi abbiamo dimostrato il nostro valore e la nostra voglia di prendere tutti i punti che abbiamo davanti, per noi questa è una vittoria importantissima» – ha dichiarato Lautaro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Martinez a DAZN: «Abbiamo dimostrato tutta la nostra forza. Critiche? Sto imparando a gestirle»

