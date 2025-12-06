Lautaro contro il Como per fare 30 | da quando è all' Inter nessuno meglio di lui

L'argentino non ha ancora segnato ai lariani e con una rete diventerebbe l'unico giocatore ad aver fatto gol a 30 squadre diverse in campionato negli ultimi 7 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lautaro, contro il Como per fare 30: da quando è all'Inter nessuno meglio di lui

