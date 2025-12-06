Lautaro colleziona record l’incredibile traguardo tagliato col gol in Inter Como | nessuno come lui in Europa!

Sono bastati poco più di dieci minuti a Lautaro Martinez per lasciare il segno e indirizzare la sfida di San Siro. Nel match tra l'Inter e il Como, il capitano dei nerazzurri ha sbloccato il punteggio con la solita freddezza, portando in vantaggio la squadra guidata da Cristian Chivu. Un gol che pesa non solo sull'economia della gara, ma che rappresenta un altro passo in avanti significativo nella sua inarrestabile scalata alla classifica dei migliori marcatori all-time della storia del club di Viale della Liberazione.

30 - Il Como è la 30ª avversaria contro cui Lautaro Martínez ha trovato il gol in #SerieA ; dalla sua prima stagione con l'Inter (2018/19), nessun giocatore ha raggiunto questo traguardo in un singolo campionato dei Big-5. Collezionista.

