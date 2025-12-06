‘Laurea d’oro’ a Patuelli | Faentina da sistemare

Rimettere a posto velocemente la linea ferroviaria tra Faenza e Firenze e collegare con un treno diretto Ravenna e Firenze. "Faccio un appello alle Ferrovie, che rimettano a posto la Faentina e colleghino direttamente Ravenna e Firenze: è un’alternativa di trasporto in un ambiente incredibile, che costa poco e collega le due città di Dante. Ho fatto interlocuzioni plurime con i presidenti delle due Regioni, Eugenio Giani e Michele de Pascale che sono concordi sull’utilità del prolungamento. Ora tocca alle Ferrovie procedere". Lo ha affermato ieri l’altra sera a Firenze Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana e della Cassa di Ravenna, alla cerimonia per la consegna della ‘Laurea d’oro’ per i 50 anni dalla sua laurea in Giurisprudenza, conseguita nell’Ateneo fiorentino col massimo dei voti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

