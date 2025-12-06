L’attacco più letale sulla via israeliana per Damasco
Odai aspettava i giornalisti da giorni. Per raccontare in ogni particolare l'attacco israeliano all'alba del 28 novembre contro Beit Jinn, il suo villaggio ai piedi dell'Alture del Golan, territorio siriano.
Il 2 dicembre l'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato una nuova risoluzione che definisce "illegale" l'occupazione israeliana delle Alture del Golan e ne chiede il ritiro alla linea stabilita il 4 giugno 1967. Il testo, passato con 123 Paesi che hanno votato a