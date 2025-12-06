L’attacco a nave della droga nei Caraibi perché Pete Hegseth al centro delle polemiche

I presunti trafficanti di droga uccisi dall’esercito statunitense in un attacco del 2 settembre si stavano dirigendo verso un’altra nave più grande diretta in Suriname, un piccolo paese sudamericano a est del Venezuela: lo ha detto giovedì ai legislatori l’ammiraglio che ha supervisionato l’operazione, secondo due fonti a conoscenza diretta delle sue dichiarazioni. Secondo le informazioni raccolte dalle forze statunitensi, l’imbarcazione colpita aveva pianificato di “incontrarsi” con la seconda imbarcazione e di trasferirvi la droga, ha dichiarato l’ammiraglio Frank Bradley durante i briefing, ma i militari non sono riusciti a localizzare la seconda imbarcazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

