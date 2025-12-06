L’atmosfera magica delle feste Mercatini con prodotti locali concerti balletti e sfilate

Tradizione e creatività. Sono gli ingredienti del Natale di Poggibonsi. Un intenso calendario che si protrarrà fino al 6 gennaio 2026, nel centro storico e non soltanto. Un nutrito cartellone, secondo il progetto voluto, per il centro storico, dall’associazione Via Maestra Centro Commerciale Naturale con il patrocinio e il sostegno del Comune, con il patrocinio della Regione Toscana, in collaborazione con Confesercenti e Confcommercio, con Fondazione Elsa e il cofinanziamento della Camera di Commercio di Arezzo – Siena e insieme ad associazioni del territorio. Tutto con la direzione artistica di EVA events management, un progetto in rete con il format ‘Natale in Toscana’. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’atmosfera magica delle feste. Mercatini con prodotti locali, concerti, balletti e sfilate

