Latina controllava la vita della ex | scatta il divieto di avvicinamento
Latina, 6 dicembre 2025 – L’intensa attività della Polizia di Stato e della Procura della Repubblica di Latina, a tutela delle vittime vulnerabili ha portato, nei giorni scorsi, all’esecuzione di d ue misure cautelari di divieto di avvicinamento nei confronti di altrettanti soggetti, entrambi gravemente indiziati del reato di maltrattamenti in famiglia: il primo ai danni dell’ex compagna, il secondo nei confronti della madre e della sorella. In particolare, nel primo episodio, l’indagine avviata dagli investigatori della Squadra Mobile a seguito della denuncia della vittima, ha permesso di ricostruire un quadro di reiterate condotte violente e prevaricanti, fatte di insulti, minacce di morte, aggressioni fisiche e un persistente controllo della vita privata della donna, anche dopo la cessazione della convivenza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
