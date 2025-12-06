L’Atalanta svanisce nella nebbia del Bentegodi | dura sconfitta per 3-1 a Verona

Verona. Prova di maturità fallita. La guarigione dell’ Atalanta non è ancora completa e la serata di Verona lo dimostra. Nebbiosa nel senso stretto del termine climatico, ma anche annebbiata nelle idee a fronte di un’avversaria trascinata da una forza, una volontà non di poco superiore a quella espressa dalla Dea. Che manca l’occasione di vincere 4 gare di fila dopo un anno, di rientrare in zona Champions sfruttando gli scontri diretti della giornata, di dare continuità e consolidare le proprie certezze. Sconfitta numero 4 nelle ultime 5 partite, fa eccezione solo la Fiorentina, squadra con problemi ogni giorno sempre più profondi ed evidenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it