L’Atalanta non ha pietà con il Genoa di De Rossi

2025-12-03 18:28:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: L'Atalanta non sta vivendo una stagione facile dopo la partenza di Gian Piero Gasperini. Ma, con l'esonero di Ivan Juric compiuto, sembra che Raffaele Palladino sia riuscito a raddrizzare la rotta di una squadra che vanta tre vittorie consecutive contro Eintracht, Fiorentina e, infine, un Genoa (4-0) che non ha mostrato pietà nei confronti della Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia. Date le difficoltà di decollare in Serie A, dove la lotta per l'Europa si stringe ogni giorno che passa, Palladino ha optato per un undici abbastanza riconoscibile per accogliere il Genoa di De Rossi.

