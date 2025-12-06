Last Mad Down 2021 come finisce | spiegazione finale

Last Man Down è un film del 2021 diretto da Fansu Njie, che va in onda stasera su Rai 4. La trama è ambientata in un mondo devastato da una terribile pandemia. Un ex soldato delle forze speciali, John Wood, si è nascosto in una baita nella foresta per elaborare la morte di sua moglie e ritrovare sé stesso. Alla sua porta, un giorno bussa una ragazza ferita e John decide di aiutarla. Non sa che un gruppo di soldati, guidati dal Comandate Stone, il responsabile della morte di sua moglie, la stanno cercando. Last Mad Down: riassunto trama completa. Leggi anche: Stephen (2025) come finisce: spiegazione finale del film. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Last Mad Down (2021) come finisce: spiegazione finale

