Last Mad Down 2021 come finisce | spiegazione finale

Latuafonte.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Last Man Down (2021), diretto da Fansu Njie, è un film ambientato in un mondo post-pandemico. La storia segue un uomo che cerca di sopravvivere e scoprire la verità in un contesto di caos e distruzione. Ecco una spiegazione del finale, rivelando come si conclude la vicenda.

Last Man Down è un film del 2021 diretto da Fansu Njie, che va in onda stasera su Rai 4. La trama è ambientata in un mondo devastato da una terribile pandemia. Un ex soldato delle forze speciali, John Wood, si è nascosto in una baita nella foresta per elaborare la morte di sua moglie e ritrovare sé stesso. Alla sua porta, un giorno bussa una ragazza ferita e John decide di aiutarla. Non sa che un gruppo di soldati, guidati dal Comandate Stone, il responsabile della morte di sua moglie, la stanno cercando. Last Mad Down: riassunto trama completa. Leggi anche: Stephen (2025) come finisce: spiegazione finale del film. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

last mad down 2021 come finisce spiegazione finale

© Latuafonte.com - Last Mad Down (2021) come finisce: spiegazione finale

Altri contenuti sullo stesso argomento

Last Man Down - Last Man Down è un film del 2021 di genere azione, fantascienza, diretto da Fansu Njie, con Daniel Stisen, Olga Kent e Daniel Nehme, della durata di 87 minuti, è disponibile in streaming e in onda in ... Riporta comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Last Mad Down 2021