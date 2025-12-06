L' Associazione Stampa compie 130 anni | in programma un presidio di giornalisti in centro

Ferraratoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 7 dicembre 1895 nasceva in piazza Municipale a Ferrara, nelle stanze dell'hotel Cavalletto all'angolo sotto la Torre della vittoria, il Circolo giornalistico ferrarese. Centotrenta anni dopo, l’Associazione Stampa Ferrara, aderente al sindacato Aser, ha promosso in questi mesi eventi, seminari. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

